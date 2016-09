Nagold Sie geht stets begeistert nach Hause

Nagold. Und zwar in einem für einen solchen Anlass bewusst ungewöhnlichen Rahmen, wie Oberbürgermeister Jürgen Großmann in seiner auch sehr persönlichen Laudatio herausstrich. Nicht im Kubus, wie sonst üblich; nicht "in einem Abwasch" mit gleich zwei, drei anderen zu Ehrenden; und nicht am Ende einer Laufbahn etwa im Ehrenamt, sondern mittendrin im aktiven bürgerlichen Engagement. Und dann auch noch an einem "vielfachen Tag der offenen Tür", an dem sich der Nagolder Bürgersinn mit dem Tag des offenen Denkmals und dem Tag der offenen Tür der Feuerwehr und des Jugendforschungszentrum einmal selbst ausgiebig feiert.

Und das Foyer des Rathauses, wo die Feierstunde samt Empfang für die Verleihung der Bürgermedaille an Judith Bruckner stattfand, war ebenfalls nicht von ungefähr gewählt worden – sei man hier doch allenthalben "von der Geschichte der Stadt Nagold" umgeben, für die sich Bruckner "in unglaublich vielen Aktivitäten und Aktionen" engagiere. In der Tat ist die Liste lang, sehr lang. Und noch lange nicht zu Ende geschrieben: Gerade erst, so erläuterte der OB, arbeite Bruckner an der Weiterentwicklung der Ausbildung der Stadtführer zu dann auch "Burgführern" mit, wodurch im künftigen neuen Tourismuskonzept der Stadt der zunehmend zentralen Rolle der Burg Hohennagold für den örtlichen Fremdenverkehr Rechnung getragen werde.

Der Schlüssel zu "dem beeindruckenden Engagement", das Bruckner seit 1980 für Nagold entfaltet habe, läge dabei in der Vita der "amerikanischen Schwäbin" begründet. Judith Bruckner stammt aus Detroit/USA und kam durch ihr Studium an der – laut Großmann – "größten lutherischen Universität der USA" nach Deutschland, genauer an deren Partner-Universität, die Hochschule Reutlingen. Mit dem Umzug nach Jettingen habe Bruckner dann "auch Nagold ins Visier" ihrer Arbeit genommen.