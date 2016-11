Nagold Sie backen aus Nächstenliebe

An den drei Terminen werden insgesamt 1500 Brote in den Backstuben gemeinsam von Bäckern, Schülern und Flüchtlingen vorbereitet und gebacken, die zum Preis von jeweils fünf Euro ab 8.30 Uhr verkauft werden. Der Erlös fließt in Bildungsprojekte im Kontext einer handwerklichen Ausbildung in den Ländern El Salvador, Ghana und Albanien. Ein Drittel der Gelder erhält ein SOS-Kinderdorf in Kenia, um die dortige Not zu lindern.

Ulrich Hamann, Stellvertretender Schulleiter am OHG, begrüßt das spannende Projekt, das im Rahmen des Sozialpraktikums in den 9. Klassen nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch persönlichkeitsbildende Aspekte beinhaltet, vor allem durch den Kontakt zu den mitwirkenden Flüchtlingen.

Die Vertreter der Kirche, allen voran Dekan Ralf Albrecht und Pfarrer Reinhard Hauber von der Evangelischen Stadtkirche, freuen sich darüber, dass zusätzlich zum Adventsopfer für "Brot für die Welt" diese Aktion voller Nächstenliebe zustande kommt. Sie erinnert an die biblische Geschichte der Speisung der 5000. Dekan Albrecht berichtete über Projekte in der Kinderkirche und zeigte gemalte Bilder zu diesem Thema und ein kleines gebasteltes Körbchen, das man zwar aufgrund seiner Größe nicht für ein Brot, aber wohl für Geld nutzen könne.

750 Gramm schwere Brote

Die drei – von ursprünglich 18 – noch verbliebenen Nagolder Bäckereien in Familienhand erstellen für diese Aktion im traditionellen Verfahren jeweils 750 Gramm schwere Brote unterschiedlicher Art, die mit Schablone und dem Schriftzug "5000 Brote" bemehlt werden.

Susanne Sautter-Seeger wird die "Seeger Kruste" mit den Beteiligten backen, Eugen Miller stellt je zur Hälfte Körner- und Hausbrot her. Reiner Neuffer backt ein traditionelles Bauernbrot.

Diakonie-Geschäftsführer Bernd Schlanderer ist begeistert darüber, dass die im Jahr 2014 ins Leben gerufene Hilfsaktion jetzt erstmals auch in Nagold durchgeführt wird und hofft natürlich auf großen Erfolg.