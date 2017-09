Nagold Sicherheitsrisiko durch Elterntaxis an Schulen?

Es ist 12.35 Uhr. Schulschluss am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) Nagold. Hunderte Schüler strömen vom Schulgelände in Richtung Burgplatz. Dort warten bereits einige Eltern in ihren Autos, um den Nachwuchs sicher in Empfang zu nehmen. Dass sie damit andere Kinder in Gefahr bringen, ist ihnen nicht bewusst. Am OHG, der Zeller- und der Lembergschule in Nagold führen Ordnungsamt und Polizei deshalb in den ersten Schulwochen Kontrollen durch.

Gehwege werden zugeparkt

Sogenannte "Elterntaxis" sind in den vergangenen Jahren immer mehr zum Problem geworden, sagen Achim Gräschus, Leiter des Ordnungsamts und Erhard Schulz, Polizist. Nicht nur am OHG, sondern auch an anderen Schulen. Die übervorsichtigen Eltern fahren direkt davor, blockieren teilweise Fußgängerüberwege oder Gehsteige und lassen kaum mehr Platz für andere Autos oder Schulbusse. "Dabei wäre es sinnvoller, mit den Kindern ihren Schulweg zu trainieren", meint Schulz. Zumal Selbstständigkeit und Orientierungssinn leiden, wenn der Nachwuchs immer direkt vor die Türe gefahren wird. "Die Eltern schaffen Gefahrensituationen durch die parkenden Autos, anstatt die Sicherheit zu verbessern", beklagt Gräschus.