Nagold Shirts sind nicht zu übersehen

Auf dreizehn Zelte und somit auch auf genauso viele Gruppen wurden die Kids aufgeteilt. Morgens trafen sich alle im großen Gemeinschaftszelt zum Tagesstart und zum Erleben der Josefsgeschichte in mehreren Teilen, die über sieben schlechte und sieben gute Jahre lehrt.

Am Dienstag standen Gelände- und Fragenspiele auf dem Programm. In Gruppen von bis zu 17 Kindern gab es auch knifflige Aufgaben zu lösen. Der Mittwoch war traditionell einem Ausflug der über 200-köpfigen Gruppe vorbehalten. Mit vier Bussen führte die Tagestour in die Stuttgarter "Wilhelma". Während die Älteren eine Zoorallye absolvierten, waren die Jüngsten mit den tierischen Begegnungen mehr als beschäftigt. Die Mega-Gruppe war nicht zu übersehen. Alle trugen ihre grünen Shirts mit der Aufschrift "Abenteuer am Nil – unterwegs mit Josef", die größtenteils auf der Rückenseite ordentlich viele Autogramme der neu gewonnenen Freunde und auch Betreuer trugen.

In den Hobbygruppen gab es am Donnerstag vielfältige kreative Bastel- und Sportangebote. So war es auf dem kompletten Gelände möglich, Haarbänder zu flechten oder Traumfänger zu kreieren, aber auch Armbänder zu gestalten. Wer das nicht wollte, konnte sich mit Fußball, Rugby oder Baseball sportlich engagieren.

Freitags findet am Nachmittag immer der Elternnachmittag mit Programm und Musizieren statt. Aus den Fundsachen entwickelte sich eine Modenschau, um verloren gegangene Kleidungsstücke wieder an den rechtmäßigen Besitzer zu bringen. Mit Kaffee und Kuchen und dem längst bekannten Luftballon-Steigenlassen endete eine erlebnisreiche und gleichzeitig auch wettermäßig einmalige Woche der Stadtranderholung.

Während dieser Woche hatten sich – wie üblich – etwa acht Mütter bereit erklärt, die vielen Kinder mit täglich wechselndem Mittagessen zu bekochen. Von Pasta über Maultaschen und Geschnetzeltem bis hin zur Kartoffelsuppe, war ein abwechslungsreiches Speisenangebot geboten.

Die 45 Betreuer übernachteten im CVJM-Freizeitheim Rötenbachtal und bekochten sich an den Abenden selber und zauberten morgens ihr Frühstück auf den Tisch. Täglich um 9 Uhr wurden die Kinder von den Shuttle-Bussen aus Nagold und den umliegenden Orten gebracht und am späten Nachmittag wieder zurück gefahren.

Vorbereitung schon Monate im Voraus

Wie in den vielen Jahren zuvor auch, startete die Vorbereitung für die Erlebniswoche schon etliche Monate im Voraus. Das Leitungsteam, allen voran Jugendreferent Georg Götze und die Ehrenamtlichen der Kleingruppen, haben wieder sehr gute Arbeit geleistet und ein tolles Programm zusammengestellt, das alle Teilnehmer begeisterte, für viel Action, aber auch Geselligkeit und Besinnlichkeit sorgte.