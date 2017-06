"Kinder wie die Zeit vergeht!" Dies war die häufigste Aussage, wenn bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Nagolder Seniorenzentrums Martha-Maria nochmals zurückgeblickt wurde. Vor einem Jahrzehnt zogen die Bewohner der ehemaligen Pilgerruhe in das neue Gebäude, direkt neben dem Krautbühl, um. Es waren schöne und turbulente Jahre, es gab fröhliche Zeiten, traurige Zeiten, es wurde gelebt, erlebt, und was zur Natur des Haues gehört, auch gestorben. Es gab einen Leitungswechsel, Mitarbeiter, die in den Ruhestand verabschiedet wurden, Auszubildende, die hier gelernt haben, neue Bewohner, welche durch den Bau des Betreuten Wohnens dazugekommen sind und vieles mehr. Aber vor allem gab es immer eines: Menschen, die einem zuhörten und die für einen da waren. Ein großes Projekt war dann auch die Feier zum Jubiläum. Schon bei dem ökumenischen Gottesdienst, welcher von Pastor Whitlock, Pfarrer Geese und dem Diakon Feldmann vorbereitet worden war, war zu spüren, dass Bewohner und Angehörige einen besonderen Tag erleben durften. Die Küche zauberte dazu leckere Gerichte. Die Aktionsfläche im Garten mit dem eröffneten Barfußpfad, Kinderschminken, den Spielen und natürlich vor allem dem Streichelzoo bescherten wunderbare Eindrücke. Insgesamt ein rundum gelungener Tag, bei dem den Senioren auch das Wetter hold war.