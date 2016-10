Nagold Senioren suchen helfende Hände

In Eigenregie lässt der Verein aus Vereinsmitteln die Stühle und Bänke überarbeiten und mit schönen Stoffen frisch beziehen. Außerdem sollen Gardinen im Landhausstil künftig die Fenster zieren, und für die Tische werden neue Tischdecken gekauft.

Auch im Keller tut sich was: er wird entrümpelt und mit einer guten Belüftung trockener gelegt.

Doch vorher wird nochmal Geburtstag gefeiert, so wie jeden ersten Freitag im Monat, wenn die Geburtstagskinder der letzten beiden Monate geehrt werden. Diese Feiern wechseln sich ab mit dem Singen des "Mohrenchörles" unter der Leitung von Paul Baitinger, dem sogenannten singenden Bäckermeister.

Der Seniorentreff ist an drei Tagen in der Woche geöffnet. Er bietet dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm an. Hier treffen sich an den Öffnungstagen jeweils zehn bis 15 Personen, um gemütlich Kaffee zu trinken, miteinander zu plaudern und in Gesellschaft Gleichgesinnter die Nachmittage zu verbringen. Die Räumlichkeiten sind ergänzend zum Haupteingang in der Querstraße über einen ausgeschilderten behindertengerechten Zugang an der Gebäuderückseite erreichbar.

Dienstags trifft man sich zur Handarbeitsstunde unter der Leitung von Gründungsmitglied Agathe Fries im offenen Treff oder zum Handwerken mit Holz, mittwochs gibt’s schon mal Ausflüge und donnerstags Spielenachmittage.

Jeden Donnerstag serviert das Deutsche Rote Kreuz bereits ab 11 Uhr einen gemeinsamen, preiswerten Mittagstisch.

Gerne möchte der Verein demnächst neue Aktivitäten anbieten. Vereinsvorsitzender Bernhard Marder denkt dabei an Hilfen für Internet- und Handynutzung, aber auch Boten- und Behördengänge sowie Unterstützung bei der Bewirtung im Vereinsraum oder andere denkbare Aktionen. "Das Alter spielt dabei keine Rolle, wir freuen uns auf jede denkbare Unterstützung", erklärt er seinen Aufruf an die Bevölkerung. Gleichzeitig wünscht sich der Verein auch neue Mitglieder.

Nähere Infos sind auf den Internetseiten der Stadt Nagold über "Unsere Stadt", Unterpunkt Vereine und dort bei "Seniorentreff" erhältlich. Telefonische Auskunft gibt es bei dem Vorsitzendem Bernhard Marder, Telefon 07452/ 69404 oder an den Öffnungstagen der Seniorentagesstätte unter 07452/1340.