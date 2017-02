Nagold Selbst die Auszubildenden sind davon angetan

"Wir freuen uns jeden Tag, wenn wir in diese Werkstätten kommen", bekannte Reinhard Maier, Leiter der Rolf-Benz-Schule, zu Beginn der Feierstunde. "Sie sind das Herzstück der Ausbildung an unserer Schule, und sie sind wunderbar gelungen", freute sich der Schulleiter, der dem Landkreis Calw als Schulträger – und dessen gesamter Führungsriege – für dessen "herausragendes Engagement" dankte. Dank ging auch an den Kreistag, der das Projekt von Beginn an kontinuierlich unterstützt habe. Nach dem Abschluss dieses Projektes blicke man weiter in die Zukunft. In der wolle man sich verstärkt um Zugewanderte kümmern. Zudem wolle man die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume angehen, so Maier.

"Hier gibt es unglaublich hohe Qualität"

Dass die Schulen am Nagolder Berufsschulzentrum in eine gute Zukunft gehen, davon zeigte sich der Erste Landesbeamte Frank Wiehe überzeugt. "Hier gibt es eine unglaublich hohe Qualität", sagte Wiehe in den neuen Werkstätten der Baubranche in der Rolf-Benz-Schule und sparte auch nicht mit Lob für die Lehrkräfte der Schule.