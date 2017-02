Nagold Schwerer Unfall auf B 463 endet tödlich

Ein 69-jähriger Autofahrer war auf der B 463 von Wildberg in Richtung Nagold unterwegs. Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Der PKW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und seine 59-jährige Beifahrerin, konnten sich aus dem Fahrzeug befreien.

Allerdings schwebte der Fahrer zunächst aufgrund eines internistischen Problems in Lebensgefahr. Der 69-Jährige verstarb im Laufe des

Abends in der Uni-Klinik in Tübingen. Die Beifahrerin schwebt wegen einer Vorerkrankung in Lebensgefahr. Die B 463 war bis 17.30 Uhr voll gesperrt.