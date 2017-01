Dieser Tage eröffnete der Schwarzwaldverein Nagold seine diesjährige Wandersaison traditionell mit einer Krippenfahrt unter bewährter Leitung von Clara und Friedrich Günther. Das zweite Jahr in Folge war der Fürstenberger Hof in Unterharmersbach, ein alter Schwarzwälder Bauernhof, welcher zu einem Heimatmuseum umgebaut wurde, das Ziel. Grund eines erneuten Besuchs war die Krippensammlung des berühmten Krippensammlers Paul Charland. Darunter waren Krippen von der sizilianischen Keramikkünstlerin Angela Tripi und viele weitere Exponate zu sehen. Die Teilnehmer waren von der detaillierten Szenerie der Krippen fasziniert. Nach der Mittagspause besuchte die Gruppe noch das Apothekenmuseum in Schiltach bevor die Heimreise angetreten wurde. Das Foto zeigt die Gruppe vor dem Fürstenberger Hof in Unterharmersbach. Foto: SWV