Nagold Schwarzwaldbahn kommt ins Kino

Daraus entwickelte die Wildberger Filmproduktionsfirma avmediafactory die Idee eines Films, in dem alte Aufnahmen das neue Fotomaterial ergänzen. Dazu wurden zusätzlich Filmaufnahmen mit einem Schienenfahrzeug und aus der Luft angefertigt, altes Filmmaterial digitalisiert und in den Film eingebaut. So entstand eine 72-minütige Dokumentation über die Strecke zwischen Weil der Stadt und Calw, wobei der Endpunkt der Strecke ursprünglich nicht Calw sondern Nagold war.

Ausblick auf die geplante Zukunft der Strecke

Deshalb wurde der Streckenabschnitt der Nagoldtalbahn zwischen Calw und Nagold auch gleichzeitig mit der Schwarzwaldbahn eröffnet. Der Film spannt mit den ältesten Aufnahmen von 1870 einen Bogen von der Bauzeit bis zur Gegenwart und gibt am Schluss einen Ausblick auf die geplante Zukunft der Strecke.