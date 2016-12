Nagold Schwäbische Mundart zur Weihnachtszeit

Wirklich vollständig machte diesen besinnlichen Abend das Ensemble "Inspiration" unter Leitung von Peter Eisele. Wie von Eichhorn vorgesehen, interpretierten die zehn Sänger dessen umgeschriebene Weihnachtslieder zwischen den einzelnen Kapiteln und luden somit während der ereignisreichen Wanderung von Maria und Josef immer wieder ein, inne zu halten, zu lauschen, zu genießen. Zu diesen neu aufgelegten, von Peter Eisele für einen mehrstimmigen Chor arrangierten Klassikern der Weihnachtsmusik gehörten unter anderem "No ganga mr ens Tal" zur Melodie von "Was soll das bedeuten" und "Lauf lieber Josef" zu den lieblichen Klängen von "Kommet ihr Hirten".

Eisele hatte Manfred Eichhorns Konzept zusätzlich um einige thematisch passende Lieder aus dem alpenländischen Raum ergänzt. So sang "Inspiration" unter anderem die Urfassung von "Stille Nacht, heilige Nacht", das oberösterreichische "Der Heiland ist geboren", "Ihr Kinderlein kommet" sowie den "Mürztaler Engelruf" aus der Steiermark. Jede Note, jedes Wort dieser Werke ging unter die Haut. Als der Chor die Stimmen erhob, lachte niemand, sprach niemand, kein Geräusch war von den vollen Kirchenbänken her zu vernehmen. Alle Besucher schienen in totaler Stille zu verharren und einfach nur zuzuhören. Nur ein Geräusch war neben den Stimmen zu hören: der Klang des Klaviers, gespielt von Margit Arndt-Leibinger, deren Fähigkeiten Peter Eisele in den höchsten Tönen lobte und als "einmalig" betitelte.

Kein Wunder also, dass das Konzertende mit stehenden Ovationen bis in die letzten Reihen einherging. Die Weihnachtsgeschichte auf der schwäbischen Alb, die mit neuen Texten versehenen Melodien mit Ohrwurm-Qualitäten und die von Eisele handverlesenen, geschickt eingestreuten, zusätzlichen Lieder machten dieses Konzert zu einem ganz besonderen besinnlichen Erlebnis.