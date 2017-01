Nagold Schulranzen wird gegen Schlitten getauscht

Strahlender Sonnenschein

Bei diesem ersten an der Schule stattfindenden Wintersporttag war die Wahl der sportlichen Aktivität auf das Rodeln gefallen: Statt mit ihren Schulranzen kamen die Kinder morgens in Winterkleidung mit ihren Schlitten zur Schule. Per Bus ging es zu einer großen Rodelfläche nach Bösingen.

Dort strömten die Kinder gleich den Hang hinauf. Bei strahlendem Sonnenschein sausten sie unzählige Male auf ihren Rodeln, Tellern oder Schlitten wieder hinunter. Einige Eltern, die als Begleitung mitgekommen waren, bauten für eine Vesperstation einen Picknicktisch auf. So konnten sich die Kinder zwischendurch mit Tee oder Kinderpunsch aufwärmen und sich mit Brezeln oder selbstgebackenem Kuchen neu stärken.