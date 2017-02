Nagold Schüler stürmen das "Wetten dass..?"-Sofa

Und was zeigt die Praxis, was in der Theorie gelernt wurde? Rolf Benz ist als internationales Unternehmen tätig. Die weltweiten Kunden schätzen vor allem Qualität und Design der Möbel aus der Stadt an der Nagold. Neben den eher klassischen Linien ergänzen Produkte für junge Menschen, die ihrem jeweiligen Lebensstil Ausdruck verleihen wollen, die Palette an Sitzmöbel.

Dazu kommt ein Führungs- und Betriebsklima, das seinesgleichen sucht: Dana Hörmann machte im Gespräch mit den Schülern deutlich, dass Mitarbeiter im Haus Benz so zufrieden seien, dass sie über Jahrzehnte bei dem Unternehmen arbeiten und sich selbst noch im Ruhestand gerne für Aufgaben und Projekte zur Verfügung stellen.

"Wir alle hier sind unheimlich stolz auf unsere Marke"