Nagold Schüler schulen ihre Athletik

Nagold. In der Zeit vor Weihnachten absolvierten die Siebtklässler von Helmut Brake ein fünfwöchiges Athletiktraining unter Anleitung der Gewichtheber des VfL. Nach einen Test zu Beginn, um den aktuellen Leistungsstand der Klasse festzustellen, trainierten die Schüler fünf Wochen lang jeweils in der Sportstunde. Hierbei standen sowohl Geschicklichkeit und Koordination aber auch Kraft und Schnelligkeit auf dem Programm. So hießen manche der Übungen zum Beispiel Kutschenlauf oder Raupe andere wiederum Kletteraffe oder Seiltänzer.

Da die Schüler jede Woche ein anderes Athletikprogramm absolvierten, waren die Schüler mit großem Spaß und großer Motivation bei der Sache.

Diese gute Motivationslage machte sich dann auch nach sechs Wochen beim Retest bemerkbar. Mit einem respektablen Ergebnis. So haben sich 80 Prozent der Schüler verbessert. Damit konnte Ralf Schuhmacher vom VfL Nagold gleich sechs Sieger ehren. Es gab Urkunden für die drei schnellsten Schüler. Darüber hinaus wurden auch noch die drei Schüler geehrt, die sich am meisten verbessert hatten. Die absolut besten, also die schnellsten Schüler waren: Jannis Ludwig, Julius Gneiting und Jasin Uka. Die Schüler mit der größten Verbesserung waren: Kerim Eski, Hendrik Nass und Louis Völler.