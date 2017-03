Nagold Schüler organisieren die gesamte Skiausfahrt

Organisation durch Schüler

In diesem Jahr organisierten Schüler der Klasse 8a den Tag als "Wirtschaft Verwalten Recht"-Projekt. Die Mädchen und Jungen haben selbstständig die Vorbereitung des Wintersporttags, die Durchführung und auch die Nachbereitung übernommen.

Als Aufgaben zählten dazu beispielsweise das Auswählen von Ausflugszielen, Angebote von Busunternehmen einholen oder auch die Abfrage bei den Mitschülern, welche Ausflugsziele von Interesse sind. Die Schüler organisierten den Tagesablauf, die Einteilung der Schüler auf die Busse und die gesamte Abrechnung der einzelnen Aktivitäten. Neben der Skiausfahrt hatten die Schüler der Realschule noch die Möglichkeit in der Wasseroase Badkap in Albstadt zu schwimmen. Eine weitere Gruppe übte an ihrem eisläuferischen Talent im Eisstadion Polarion in Bad Liebenzell. Die letzte Gruppe wanderte am Wintersporttag in Nagold rund um die Schule.