Nagold Schüler kicken wieder im Sand

Am 8. und 9. Juli verwandelt sich der Vorstadtplatz wieder in eine mit Sand gefüllte Mini-Arena. Bereits zum 13. Mal stellt der Förderverein der VfL-Fußballer das Turnier auf die Beine. Und der Zulauf ist ungebrochen gut. Mehr als 240 Kinder werden in der Sand-Arena kickenderweise antreten. Turnierbeginn ist am Samstag, 8. Juli, um 10 Uhr. Gekickt wird bis etwa 21 Uhr.

Am Sonntag startet das muntere Treiben ebenfalls um 10 Uhr. Das letzte Finalspiel soll gegen 18 Uhr beendet sein.

Spielberechtigt sind Mannschaften mit Spielern aus den Klassen 1 bis 4.