Nagold Schüler führen ihr eigenes Stück auf

Nagold. Die Klassen 6a und 6b der Zellerschule Nagold hatten das Stück selbst geschrieben und führten es nun zweimal im Kubus auf.

Dabei bekamen sie Unterstützung von ihren Klassenlehrerinnen Anja Künert und Tamara Görlich. Die Regie führte Theaterpädagogin Helga Philipp, die ankündigte, dass dieses Stück ihre letzte Produktion sei. Zur ersten Aufführung für Schüler am Vormittag erschienen zahlreiche Klassen, der Saal war voll besetzt. Kein Wunder, es kommt ja nicht alle Tage vor, dass Sechstklässler selbst ein Theaterstück schreiben. Erst recht eines mit so einem hohen Maß an Aktualität – denkt man an die Flut an Reality-Formaten, die durch die Fernsehwelt schwappen.

In "Abgestürzt" geht es um Familie Schulze. Da beide Eltern arbeitslos sind, steht es nicht gut um deren Finanzen. So beschließen sie, an der Reality-Show "Abgestürzt" teilzunehmen, bei der man 1000 Euro gewinnen kann. Mutter Susanne dreht kurzerhand ein Bewerbungsvideo und kurz darauf werden sie tatsächlich angenommen. Noch am selben Tag bekommen die Schulzes einen Vertrag, den sie eilig und ohne durchzulesen unterschreiben. So nimmt das Unheil seinen Lauf. Das Team kommt am nächsten Morgen eine Stunde früher als ausgemacht, weil sie die Familie unbedingt beim Frühstücken filmen möchte. Dabei werden die Schulzes gezwungen, Ungesundes zu essen. Insgesamt muss die Familie während des ganzen Drehs Dinge tun, die sie sonst nie machen: Der Vater Herbert wird beispielsweise dazu gezwungen, schon am Nachmittag Alkohol zu konsumieren. Mutter und Tochter sollen sich über die angeblich nicht gemachten Hausaufgaben streiten.