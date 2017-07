In der Fernseh-Sendung "Tigerenten Club" am 9. Juli um 7.05 Uhr im Ersten ist das Seifenkisten-Fieber ausgebrochen. Die beiden Rennfahrer Sophie Kessling und Max Zaruba legen einen Boxenstopp ein und zeigen im Studio, was die kleinen Flitzer alles können. Sänger Wincent Weiss sorgt mit seinem Song "Feuerwerk" für musikalische Rennunterstützung. In einem spannenden Duell treten außerdem die Christiane-Herzog-Realschule aus Nagold und der Schulverband Süßen gegeneinander an. Wild und rasant geht es in der Sendung also auch für die beiden Schulklassen zu. Die Moderatoren Muschda Sherzada und Johannes Zenglein führen ihre Spielteams durch actionreiche Wettkämpfe bis über die Ziellinie. Dabei kämpfen die Tigerenten vom Schulverband Süßen und die Frösche von der Christiane-Herzog-Realschule in Nagold um den goldenen Pokal und die Spende für ein Hilfsprojekt. Das Erste zeigt den "Tigerenten Club" am Sonntag, 9. Juli, um 7.05 Uhr. Weiterer Sendetermin der Folge: Samstag, 15. Juli 2017, um 10.45 Uhr bei Kika. Foto: SWR