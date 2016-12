Nagold Schüler befüllen viele Schuhkartons

Die Aktion Weihnachten im Schuhkarton begeisterte die Gruppe schon von Anfang an. Die Schuhkartons, die dieses Jahr überwiegend nach Moldau für "Kinder in Not" geschickt werden, wurden mit Stiften, Blöcken, Mützen und Schals sowie mit Kuscheltieren oder Schokolade gefüllt. Schon im vergangenen Jahr wurden über 100 000 Schuhkartons an "Kinder in Not" nach Moldau geschickt.

Kartons werden in der Sammelstelle überprüft

"Da viele Kinder ohne Eltern aufwachsen, ist ein Kuscheltier oftmals die Bezugsperson" sagt Frau Schuhmacher von der Sammelstelle in Münklingen (Weil der Stadt), wo man die Geschenke abgeben kann. Die Kartons werden dort nochmals überprüft und mit Aufklebern versehen, auf denen steht, für welche Altersgruppe das jeweilige Päckchen gepackt ist.