Nagold Schnitzeljagd durch Nagold

Zwei gekochte Eier dabei

Die Buchstaben mussten anschließend in die richtige Reihenfolge gebracht werden um den Zielpunkt zu finden: den Spielplatz im Stadtpark Kleb. Jedes Familienteam bekam außerdem zwei gekochte Eier mit auf den Weg, die möglichst in etwas anderes Essbares eingetauscht werden sollten. Einigen gelang es, die Eier in eine Pide und Nagolder Wibele umzutauschen, die dann am Zielpunkt gemeinsam verspeist wurden.

Der Treff Kunterbunt der Nagolder Naturfreunde trifft sich alle zwei Wochen zu gemeinsamen Aktionen. Dazu sind Familien und alle Interessierten eingeladen.