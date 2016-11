Nagold Schaurige Gestalten stürmen das Youz

Nagold. Denn in eben jenem Jugendhaus stieg das zehnte "Hellbash". Jährlich zu Halloween gibt es hier harten Metal aus der Umgebung auf die Ohren. Den Anfang machten elf Musiker, die in stetig wechselnden Besetzungen die Bühne mit Metal- und Hardcore-Covern rockten. Zu diesen "Nagold Metal Allstars" gehörten "Members of" – wie das gruselig-schöne Plakat mit Werwolf und Frau in Nöten verriet – den Nagolder Bands "Dayrot", "Right before Summer", "Perfect Engine" und "Doom Division". Die ebenfalls angekündigten Mitglieder von "Between Hairy Bellys" mussten wegen Krankheit leider absagen.

Die Stimmung war schon kurz nach Beginn des zehnten "Hellbash" wahrlich höllisch. In kreativen, düsteren, aufwendigen und einzigartigen Kostümen, bei denen vom Reißverschluss mitten im Gesicht über verschiedene Gruselmaskenmasken bis hin zu blutverschmierten Medizinern alles dabei war, drängten sich die Massen an die Bühne. Obwohl kaum noch Platz dafür war, starteten die Metalfans das Headbangen zu Songs von bekannten Bands wie "Soil", "Coal Chamber", "Sepultura", "Beastie Boys" und "Clawfinger".

Den "Heavy Southern Metal" brachte eine Band aus Calw mit: "Southern Trendkill". Die fünf Bandmitglieder machten mit ihren eigenen Songs – und den Nebelmaschinen – richtig Dampf auf und vor der Bühne. Auf ihrem ersten Album ist der Metal der Trendkiller auch bald erhältlich. Die Release-Party wird am 4. November in Kunis Hotrod Café in Calw gefeiert.