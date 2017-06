Nagold Saskia Esken: Schule muss digital werden

Esken erfuhr von Geschäftsführer Schneider und Chefin Sibylle Thierer, dass die Digitalisierung mittlerweile auch Einzug in die Produktwelt von Häfele gefunden hat. Denn neben den klassischen Möbelbeschlägen ist das Unternehmen mittlerweile auf dem Gebiet der LED-Beleuchtung, und da wiederum auf dem Sektor des Smart Lightning unterwegs. In Deutschland bestellt inzwischen gut die Hälfte der Kunden online, auch weltweit sei diese Bestellmethode auf dem Vormarsch, so Wolfgang Schneider.

Selbst die Ausbildung ist beim Traditionsunternehmen inzwischen zu einem Gutteil digitalisiert: "Das läuft mittlerweile international über so genannte E-Learn-Programme", berichtete Thierer.

Genau an diesem Punkt setzte auch das Gespräch mit Esken an, muss das Unternehmen doch mit der Tatsache klarkommen, dass die Zahl der Fachkräfte auf diesem Sektor überschaubar ist und bei weitem nicht ausreicht. Esken, die lange Jahre auch Elternvertreterin war, kennt das Problem. "Die Digitalisierung müsste schnell ihren Platz in den Schulen, ja im ganzen Bildungssystem finden", forderte die Abgeordnete.

IT-Geschäftsführer Schneider betonte seinerseits, dass man aber nicht blind alle digitalen Innovationen übernehmen werde und könne. "Es gibt Innovationen, die man im Blick behalten muss", so Schneider. "Und schauen muss, ob sie in die Häfele-Welt und ihre Logistik hineinpassen." Das gelte etwa für Transport mit Drohnen oder das autonome Fahren.