Nagold Sanierung der Lembergschule startet

Die Kosten für die Abbrucharbeiten an der Lembergschule sind mit den jetzt vom TA freigegebenen knapp 245 000 Euro überraschend etwas niedriger ausgefallen als ursprünglich in den Planungen veranschlagt. Eingestellt waren etwas über 280 000 Euro für diesen Teil der Gesamtmaßnahme. Günstigster Bieter während des Ausschreibungsverfahren für die Abbrucharbeiten an der Lembergschule war die Firma Reutlinger Abbruch GmbH, die entsprechend den Zuschlag erhielt. Notiz am Rande, die Raum für kurze Diskussionen im TA bot: ein vermeintlich noch günstigerer Bieter hatte zwar sein Angebot fristgerecht eingereicht, aber dieses nicht ordnungsgemäß unterschrieben – weshalb sein Angebot nicht im Bieter-Verfahren zugelassen werden konnte. Formal, so die Verwaltung auf Nachfrage aus den Reihen der Räte, gelte ein solches Angebot als nicht abgegeben. Da gebe es auch keinen Ermessensspielraum.

Das durch das Ausschreibungsergebnis bei den Abbrucharbeiten gesparte Geld wurde allerdings für die Vergabe der ersten geplanten Rohbauarbeiten an der Lembergschule zumindest zum Teil gleich wieder "aufgezehrt". Knapp 296 000 Euro gab der TA hier anstatt der ursprünglich veranschlagten rund 278 000 Euro an Finanzmitteln frei, wobei der günstigste Bieter für dieses Gewerk das Altensteiger Bauunternehmen Hans J. Theurer Hoch- und Tiefbau GmbH ist. Von ihm werden unter anderem die notwendigen Aushubarbeiten zu leisten sein sowie die Errichtung des geplanten neuen Fahrstuhlschachtes.

Offizieller Spatenstich am letzten Schultag

Wie Bürgermeister Breitling im weiteren Verlauf der TA-Sitzung unter dem Punkt "Bekanntmachungen" mitteilte, wird der offizielle erste Spatenstich für die Sanierungsmaßnahme Lembergschule noch in diesem Monat am Mittwoch, 26. Juli, erfolgen – also am letzten Schultag vor den Sommerferien. Der kleine Festakt soll dann zwischen 9.30 und 11 Uhr stattfinden, "kurz vor der Zeugnisvergabe".