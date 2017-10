Nagold Rundgang mit Luther-Worten

Der gebührenfreie Rundgang am Sonntag, 29. Oktober, beginnt um 15 Uhr am Vorstadtplatz. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Anstelle der Luther-Führung bietet die Tourist-Info am Dienstag, 31. Oktober eine reguläre Stadtführung an. Stadtführerin Alina Renz führt durch die Nagolder Straßen und erzählt Geschichte(n). Treffpunkt ist um 15 Uhr am Urschelbrunnen neben dem Rathaus. Erwachsene bezahlen drei Euro.