Nagold Rocksongs ganz akustisch serviert

Nagold. Die Burgruine Hohennagold wird auch dieses Wochenende wieder mit zahlreichen Aktionen belebt. Unter der Regie des Tschengla Vereins ist der Digel-Pavillon am Samstag von 14.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr bewirtet. Am Samstag stehen neben einem gemütlichen Boule-Spiel für Jedermann (bitte Kugeln mitbringen), als besondere Attraktion, die Herrenberger Dudelsackspieler ab 15 Uhr auf dem Programm.