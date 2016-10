Nagold. Das nächste Reparaturcafé des Arbeitskreises Umwelt und Verkehr im Nagolder Bürgerforum ist am Samstag, 29. Oktober, von 9.30 bis 12 Uhr in der Burgschule. Nach dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" ist es dort möglich, unter fachkundiger Anleitung defekte Haushaltsgegenstände und Computer in entspannter Atmosphäre wieder herzustellen. Die Arbeitskreis-Mitglieder betonen, dass das Angebot keinesfalls Fachgeschäften Konkurrenz machen möchte. Das Reparaturcafé sei vielmehr für Bagatell- oder aussichtslose Fälle gedacht. Der Arbeitskreis nimmt gerne noch handwerklich geschickte Personen in die Helfergruppe auf. Sie können sich direkt im Reparaturcafé melden oder eine E-Mail an Ute Elsässer schreiben: ute.elsaesser@emp-steuerberater.de.