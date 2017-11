Nagold Reparatur-Cafe wird gut angenommen

Mit von der Partie war auch wieder Annegret Linsenmaier, die beim Reparatur-Cafe immer praktische Nähtipps gibt – beispielsweise wie man einen Reißverschluss einnähen oder Kleidung ändern kann. "Das ist für die Helfer immer zugleich ein Sport und eine Herausforderung", machte Mit-Organisatorin Ute Elsäßer deutlich, dass die Tüftelei ja auch Spaß mache. Allerdings ist ihr Eindruck aber auch, dass "sich manche Leute zu fein dazu sind, ihre Sachen reparieren zu lassen".

Das Reparatur-Cafe in der Burgschule findet immer am letzten Samstag im Monat (außer Dezember, Juli und August) statt. Das nächste Reparatur-Cafe steigt also am 25. November von 9.30 bis 12 Uhr. Nach wie vor sucht der Arbeitskreis geschickte Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen wollen – vor allem auch für die Reparatur von Handys oder Computern.