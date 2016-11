Nagold Rektor mit offenen Armen empfangen

Nagold. Bereits seit Februar vor Ort, leitet Ulrich Schubert schon seit April die Geschicke der Nagolder Schule. Gleichzeitig unterrichtete er noch bis zum Schuljahresende seine ehemalige 9. Klasse an der Albblickschule Simmersfeld. Dort war er insgesamt 13 Jahre Schulleiter, bevor er seine neue Aufgabe in Nagold übernahm.

Im Fokus der Feierstunde stand die Übergabe der Ernennungsurkunde an den neuen Rektor durch Schulamtsleiter Volker Traub vom Staatlichen Schulamt Pforzheim. In seiner Ansprache blickte Traub auf den Werdegang von Ulrich Schubert zurück, der zunächst in der Industrie eine Ausbildung absolvierte, bevor er nach einem Studium an der PH Karlsruhe in den Schuldienst der Weiherhofschule Pforzheim und anschließend zur Albblick­schule wechselte. Offiziell ist er seit 1. April schon Rektor der Zellerschule.

Traub betonte, dass eine Schule nicht nur Freude am Lernen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten der Interaktion bieten soll, um damit jedem Schüler einen passenden Schulabschluss zu ermöglichen. Gemeinsam mit Konrektor Steffen Schneider und dem gesamten Kollegium habe Schubert ein Team an seiner Seite, das bereits in der Vergangenheit mit unermüdlichem Einsatz und hervorragender Arbeit nicht nur den Antrag auf Umwandlung der Zellerschule in eine Gemeinschaftsschule erreicht habe.