Nagold Rekordhoch bei den Beschäftigten

Kreis Calw. Die Arbeitslosenquote – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – blieb im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,7 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 3,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote hat damit den niedrigsten Stand der letzten 20 Jahre erreicht.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat ein Rekordhoch und die Arbeitslosigkeit einen historischen Tiefstand erreicht. Aufgrund der milden Temperaturen konnte auf dem Bau und in der Forstwirtschaft gearbeitet werden. "Zudem konnten im Rahmen des Weihnachtsgeschäfts viele Arbeitslose, insbesondere in den Versandhandel und in Logistikunternehmen, vermittelt werden. Die weitere Entwicklung wird sehr stark auch von der Witterung abhängen. Bei weiterhin milden Temperaturen könnten wir in diesem Jahr noch die 12 000er-Marke unterschreiten", so die erfreuliche Bilanz von Martina Lehmann nach ihrem ersten Jahr als Chefin der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.

Zwar ging die Nachfrage nach Arbeitskräften gegenüber dem Vormonat, für die Jahreszeit durchaus üblich, leicht zurück, mit 1218 gemeldeten Stellenangeboten wurden dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim aber 120 oder 10,9 Prozent mehr zu besetzende Stellen gemeldet als im November 2015.