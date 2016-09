Nagold Rekordergebnis ist möglich

Nach der Ernte auf dem Feld geht die Reise für den Hopfen weiter. Nächste Station ist die Pflückmaschine. Die sich in der Maschine befindlichen Pflückfinger trennen die Dolden vom Hopfenstock. Diese fallen am anderen Ende aus der Maschine, wo sie ein Fließband in Richtung der Kisten transportiert.

An diesem Fließband stehen die Auszubildenden Christoph Hilsenbeck und Carolin Gaiser. Sie sortieren die Blätter aus, die es trotz der Pflückfinger aus der Maschine geschafft haben. Am 1. September haben sie ihre Ausbildung zum Brauer und Mälzer begonnen. "Welcher Azubi hat schon die Chance, bei einer Ernte mitzumachen und es nicht nur im Lehrbuch zu lesen", sagt Hilsenbeck.

Nun muss der Hopfen getrocknet werden, bevor er zu Pellets verarbeitet wird. Theoretisch könnte daraus vier Wochen nach der Ernte das erste Bier hergestellt werden.

Dass die Brauerei noch einen Hopfengarten besitzt, ist deutschlandweit beinahe einzigartig. "Es gibt nur zwei Brauereien, die selbst Hopfen anbauen", sagt Haizmann. Dass viele Firmen ihre Ware lieber beim Händler kaufen, als selbst anzubauen, ist dabei schlichtweg eine Kostenfrage.

Denn laut Haizmann rechnet man beim Hopfenanbau im Schnitt mit rund 400 Arbeitsstunden pro Hektar und Jahr. Ein Aufwand, der sich für viele wirtschaftlich nicht lohnt. Auch Haizmann räumt ein, dass die Entscheidung, einen Hopfengarten anzulegen, "keine rationale" war: "Bei uns ist das ein Stück weit Tradition, Marketing und auch Hobby."