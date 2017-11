Nagold Rekordbeleuchtung bei Lichternacht

Außerdem spielen in der Innenstadt verteilt einige Bands: Die Hairy Bellys (18.30 Uhr und 22.30 Uhr), die Junior und Senior Big Band des Otto-Hahn-Gymnasiums (19 Uhr und 20 Uhr) sowie die Abi-band des OHG (21 Uhr) beschallen die Zuschauer. Die Nagolder Stadtkapelle spielt ab 21 Uhr auf, zudem die Venezianische Bläserwerkstatt (21.30 Uhr). Als Highlight wird der schwebende Dr. Musikus erwartet – natürlich gehüllt in ein Kostüm aus Licht. Zum Auftakt um 18.30 Uhr und zum Abschluss ab 23.30 Uhr.

Auch für die Kleinen ist was geboten, jedenfalls einen Tag später, am Samstag. Ab 17 Uhr startet der Laternenumzug vom Vorstadtplatz aus und endet am Rathaus. Die Jugendfeuerwehr wird den Umzug mit Fackeln begleiten, ehe dann Jongleur Willi den Kindern mit seiner Show und einem Glas Punsch einheizen will.

Doch Mitte Dezember geht es weiter: Vom 12. bis 23. Dezember wird der Nagolder Hüttenzauber stattfinden. Vier Adventshütten werden von Caterern bewirtet – beste Voraussetzungen also, um sich Winterspeck zuzulegen. Die Hütten sind täglich, außer sonntags, von 12 bis 20 Uhr geöffnet.