Nagold Rekord auf der Hochzeitsbaumwiese

Nagold. "So viele Hochzeitsbäume waren es noch nie", stellte der Nagolder Umweltschutzbeauftragte Peter Widmann-Rau zufrieden fest. In der Tat: In diesem Jahr wurden insgesamt 17 Hochzeitsbäume in Nagold gepflanzt. Peter Widmann-Rau freute sich, dass die Aktion mit dem städtischen Baumgeschenk nach wie vor so beliebt ist. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren bereits rund 150 Hochzeitsbäume gepflanzt.

Schon seit 17 Jahren werden Paare bei ihren Trauungen auf dem Nagolder Standesamt gefragt, ob sie einen Baum pflanzen wollen, was entweder auf eigenem Grund und Boden oder eben auf einer städtischen Hochzeitsbaumwiese möglich ist. Danach schreiten die Ehepaare dann auf der Streuobstwiese zur Tat.

"Jetzt lassen wir uns überraschen, wie er wächst"