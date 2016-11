Nagold Rangierlokomotive feiert heute ihren 80. Geburtstag

Die Bestellung der Lokomotive erfolgte im Juni 1936 durch die damalige Deutschen Reichsbahn Gesellschaft bei der Fa. Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH in Jungental bei Kirchen an der Sieg. Die technische Abnahme war am 5. November 1936 durch das Reichsbahn Maschinenamt in Trier. Ausgerüstet war die Lok mit einem 60 PS leistenden 4-Takt Dieselmotor der Kämper AG aus Berlin. Die dazugehörige Lichtmaschine lieferte Robert Bosch aus Stuttgart. Die "Urkunde über die Genehmigung zur Indienststellung der Kleinlokomotive mit der Betriebs-Nr Kö 4872" wurde von der Reichsbahndirektion Saarbrücken am 14. November 1936 ausgestellt.

Ihr erster Einsatzort lag vermutlich in der Nähe von Ludwigshafen, da bis zum Jahr 1941 alle Reparaturarbeiten vom Reichsbahnausbesserungswerk Darmstadt \ Betriebsabteilung Ludwigshafen (Rh.) ausgeführt wurden.

Von 1951 bis 1992 in Saalfeld unterwegs