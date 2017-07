Nagold Randalierer wüten an Kernenschule

Am Mittwochmorgen erwartete die Schüler und Lehrer der Kernenschule eine böse Überraschung: Vier Plakatwände, die die Kinder erst vor wenigen Wochen mit bunten, fröhlich dreinschauenden Menschen bemalt hatten, sind zerstört. Randalierer haben die Gesichter der gemalten Menschen mit Sprühfarbe durchgestrichen. Und nicht nur das: An der Fassade der Kernenschule prangen wüste Schriftzüge, und nicht einmal der Mülleimer blieb verschont – ihn "ziert" jetzt ein fragwürdige politische Aussage. "Gestern Nachmittag war Schulanmeldung und da war noch alles in Ordnung", sagt Schulleiter Jochen Morlock. "Es muss heute Nacht passiert sein."

Für die Kernenschule sind Graffitis längst nichts Neues mehr. Sehr zum Bedauern von Schulleiter Morlock. Bereits im Frühjahr und Anfang Juni sprühten Unbekannte verschiedene Muster und Schriftzüge an die Fassade. Morlock hatte damals sofort Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Bislang ohne Erfolg. Jetzt, da die Täter nicht einmal mehr davor zurückschrecken, Werke von Kindern zu zerstören, reicht es dem Schulleiter. "Zum einen ist es natürlich die Sachbeschädigung, die ärgerlich ist", erklärt er. "Aber jetzt kommt noch der psychologische Moment dazu."

Die Projekttage, bei denen die Kinder unter der Leitung von Konrektorin Silke Lenz eine ganze Woche lang an der Schulhofverschönerung arbeiteten, sind erst wenige Wochen her. Der trist wirkende Schulhof sollte durch die bunten Plakatwände lebendiger und schöner werden. Nun wirkt er eher wie der Spielplatz von Kriminellen. "Da kann man nicht mal schnell hingehen und es ausbessern", ärgert sich Morlock. "Die Kinder sind emotional verletzt." Vor allem weil es mit der Kernenschule nach langer Zeit, in der sie keine richtige Schulleitung hatte, jüngst wieder aufwärts ging. "Das ist schon ein Dämpfer", seufzt Morlock. Konkretorin Lenz habe viel Herzblut in das Projekt gesteckt. Die Kinder, die am Mittwochmorgen ihre Kunstwerke zerstört vorfanden, sind entsetzt: "Das ist voll blöd", rufen sie im Chor. Dann vermischen sich ihre kindlichen Stimmen zu einem aufgeregten Wirrwarr. "Was bringt das denen denn?", fragt sich ein neunjähriger Schüler. "Wir haben uns solche Mühe gegeben", werfen einige weitere ein, die sich um die Bilder scharen. "Wir haben denen doch nichts getan", ärgert sich die achtjährige Angelie. Ana hingegen findet klare Worte: "Wer das gemacht hat, hat kein Herz."