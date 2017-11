Nagold Ramba Zamba mit Christian Habekost

"Flobber, blibber, blubber" ahmte Kabarettist Christian Habekost die schmatzenden Geräusche nach, die ein Chiasamenbrei auf Abwegen wohl von sich geben würde. Detailliert beschrieb er knapp 100 Gästen, wie er sich den Alptraum eines sich verselbstständigenden Superfood-Breis ausmalt. Langsam breite der sich immer weiter in der Wohnung aus. Öffnet der unglückliche Bewohner dann die Türe, stehe der Brei vor ihm: "Buenas Chias!" Schallendes Gelächter von den Bistrotischen folgte diesem Ausruf mit der passenden Grimasse.

Habekost alias Chako setzte noch einen drauf, denn der Brei verfolgt sein Opfer, holt es ein und wirft sich auf den Pechvogel. Dann flüstert er ihm ins Ohr: "Hombre, lass mich in dich nei oder ich drück dich zu Brei." Verzweifelt beginnt der Niedergeworfene in der Geschichte zu löffeln, doch es hilft nichts. Panisch wacht die Person schließlich auf, rennt in die Küche, wirft ihren gesamten Superfood-Vorrat in den Müll, schnappt sich das Nutella-Glas aus dem Kühlschrank und isst es leer.

Anschaulich, lebendig, leidenschaftlich und urkomisch brachte Habekost am Freitagabend viele solcher Geschichten auf die Bühne. In seinem aktuellen Programm "de Weeschwie’sch-MÄN" erzählt er von den "Pälzern", ihren Gewohnheiten und Eigenarten, ihrem Charakter und was sie auf die Palme bringt. Besonders die Liebe zum Wein verpackt er in viele nette, humoristische Anekdoten.