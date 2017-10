Nagold Publikum und Akteure sind begeistert

Scharfkantig wurde die Rolle der Titelfigur Martin Luther (Ulrich Schubert) skizziert, er tauchte symbolträchtig in entscheidenden Momenten seines Reifeprozesses auf. Mit der Bibel in der Hand stellte sich Luther in Worms (1521) vor den Kaiser und schlug wie 1517 an der Wittenberger Tür auf den großen Holzbalken, welchen der Diakonieverband Nordschwarzwald vor wenigen Tagen im Mittelgang der Stadtkirche als "Das Gebot der Stunde – Hämmern für eine Welt mit Seele" aufgestellt hat. Jeder kann nach eigener Vorstellung persönliche Thesen formulieren, sie auf Papierbahnen aufschreiben, an die Bohle anschlagen und so den Lutherischen Kurs fortsetzen.

Sprachwelten prallten gelegentlich aufeinander

Diese hervorragende Idee, Botschaften der Gegenwart in das historisch geprägte Geschehen einzugliedern, schärfte zusätzlich das Spektakel-Profil und unterstrich die Nachhaltigkeit und Aktualität des Lutherischen Gedankenguts. Lediglich die Sprachwelten prallten gelegentlich aufeinander, als sich die "coolen" Mädchen Marie und Uli von der Oma-Erzählung hinreißen ließen und mit Kommentaren wie "Er war ein toller Kerl" oder "Wahnsinn, was der alles gemacht hat!" die Zeitgrenzen übersprangen.

Hut ab vor allen Beteiligten für die großartige Leistung, für die mit Musik gefüllte Religions-Unterrichtsstunde, die lange im Gedächtnis bleibt. Noch vor dem Vorstellungsbeginn freute sich Dekan Ralf Albrecht insgeheim über die "sensationell volle Kirche" und sinnierte kurz: "Nagold eben…".