Nagold Protzer wirbt in Nagold für die WFG

Nagold. Vor dem Hintergrund, dass im Nagolder Stadtparlament in schöner Regelmäßigkeit über den Ausstieg aus der WFG diskutiert wird, wünschte sich Oberbürgermeister Jürgen Großmann an diesem Abend, dass "die Sinnfrage heute hintenan gestellt wird". Zudem machte der OB deutlich, dass sich Nagold in der WFG als Wirtschaftsstandort positioniere.

Einleitend unterstrich Jochen Protzer, dass er zu einem konstruktiven und kritischen Dialog bereit sei – und dass er "für die Stärken der Region Nordschwarzwald kämpfen will". Dabei verfügt der frühere Illinger SPD-Bürgermeister durch seine Tätigkeit in der Wirtschaft über vielfältige Erfahrungen. Der neue Geschäftsführer betonte: "Ich weiß, wie die öffentliche Hand und die Wirtschaft ticken." Die WFG umfasst 70 Kommunen mit fast 584 000 Einwohnern und über 30 000 Betrieben, wobei die Stadt Nagold mit einer Einlage von 2000 Euro und einer jährlichen Umlage von 6800 Euro einer von 16 Gesellschaftern sei. Dafür könne die Stadt in der WFG mitreden und mitentscheiden.

"Wenn es Fördermittel gibt, dann finden wir sie"