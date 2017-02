Nagold Prinzenpaar steht im Rampenlicht

Kostüm ist in den Vereinsfarben

Das Prinzenpaar hat Tradition und ist seit 30 Jahren fester Bestandteil der Pfrondorfer Fasnet. Dieses Jahr stehen Jayana Hopp und Finn Keller als Prinzenpaar auf der Bühne. Das Kostüm der beiden siebenjährigen Kids ist in den Vereinsfarben gelb/schwarz des SV Pfrondorf/Mindersbach geschneidert; betreut wird das Prinzenpaar von Corinna Martini, die vor 28 Jahren selbst als Prinzessin auf der Bühne stand.

Bei der ausverkauften Prunksitzung an diesem Samstag wird das Prinzenpaar rund 20 Minuten im Mittelpunkt des Geschehens stehen und mit schwäbischen Versen auf die Fasnet einstimmen. Daneben wirkt das Prinzenpaar auch beim Fasnetslied mit, wenn es wieder heißt, "Liebe Leut, es isch so soweit, in Pfrondorf isch jetzt Fasnetszeit".