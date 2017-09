Nagold Preisträger lässt sich entschuldigen

Die Anreise des Künstler sei wohl eine echte Tortur gewesen, das Auto von Kirschmann "alt und extrem klapprig", brauchte mehrfach auf der Strecke Start- und auch sonstige Hilfe. Die Ankunft im Nordschwarzwald verspätete sich mehrfach, erst tief in der Nacht fand die wohl unfassbar anstrengende Anreise ein Ende. Ähnlich herausfordernd dann aber auch wieder die Rückreise, als Kirschmann "extrem mühsam heim gezuckelt" sei. Eine wirklich "ganz abenteuerliche Geschichte", schüttelt Wohlfarth bei der Erinnerung daran den Kopf. Diesen außerordentlichen Schmerz wollte sich der Preisträger wohl kein zweites Mal aussetzen. Und ließ sich auch nicht mit noch so großer Fertigkeit zum Kommen überreden. "Extrem schade", fand nicht nur Andreas Wohlfarth. Weil Kirschmanns Werke eben etwas ganz besonderes seien. Keine Bilder, keine Skulptur – irgendetwas dazwischen. Raumgreifend, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Kirschmanns Werke beziehen immer den Raum, in dem sie aufgestellt, angebracht oder positioniert sind, in ihre Wirkung und Gestaltung mit ein.

Diese Arbeiten hätten ein "Geheimnis", beschreibt Wohlfarth, der immerhin schon seit knapp einem Monat mit Kirschmanns Werken in seinen Firmenräumen "lebt". Etwas, das nur schön anzusehen sei, werde nach einer Weile schnell "trivial". Bei Werken wie denen von Kirschmann bleibt die Herausforderung, die stete Auseinandersetzung, die Provokation zum Begreifen wollen. Zum Verstehen wollen, was an Botschaft, Aussage oder auch nur Beweggrund des Künstlers in diesem Werk steckt.

Das findet auch Eva Ott, als Vorsitzende des Galerievereins Leonberg gemeinsam mit Galerist Marko Schacher und der Kulturmanagerin Silva Brand Jurorin des Nagolder Kunstpreises. "Das ist weit, weit mehr als nur schöne Motive", was ihr Preisträger da zu seiner Kunst gemacht habe. "Bilder auf Abwegen" – so ähnlich ja auch der Claim dieser Kunstaktion der Nagolder Freiberufler, die ihre Büros und Kanzleien eine Zeitlang zu Galerien machen – im ebenfalls allerbesten Wortsinne. "Weil Kirschmann seine Arbeiten aus dem Rahmen und von der Wand löst und in den umgebenden Raum hinein diffundieren lässt."

Klar – das ist ziemlich "verkopfte" Kunst. Und einer Künstlerin, die mit ihren "nur" heiteren Arbeiten keine Aufmerksamkeit der Jury erntete, kritisiert dem Pressemann in die Feder, dass in Nagold in diskriminierender Weise "nur studierte Künstler" zum Zuge kämen. Aber, muss man der im heiligen Zorn entrüsteten Dame entgegnen, genau dafür stehe nunmal der Nagolder Kunstpreis in der gesamten Branche: hoher konzeptioneller Anspruch an Werk und Künstler, mit deutlichem Zug in die Avantgarde. Mehr, als man der Provinz hier vielleicht zutraut. Aber genau deshalb in nunmehr fast zwei Jahrzehnten zu einer Marke in der Kunstwelt gereift, für Nagold zum echten Aushängeschild geworden, wie es für die Stadt Nagold deren Wirtschaftsförderin Carmen Wellensak in ihrem Grußwort formuliert. Da nimmt man gelassen in Kauf, dass auch mal in einem Jahr der Preisträger fehlt.

Seit 1999 stellen die organisierten Freiberufler Nagolds jährlich und seit 2007 jedes zweite Jahr im Herbst in ihren Büros, Praxen und Kanzleien die Werke angesehener Künstler aus. Dank der wiederholt guten Resonanz und der Unterstützung großzügiger Sponsoren, konnte dieses Jahr zum 12. Mal der Kunstpreis der Nagolder Freiberufler mit Preisgeldern von insgesamt 3000 Euro ausgelobt werden. Der 1. Preis mit 1500 Euro geht an Hanswerner Kirschmann, der 2. Preis mit 1000 Euro an Menja Stevenson und der 3. Preis mit 500 Euro an Stefanie Reling. Eine "lobende Erwähnung" erhielt außer der Reihe Sibylle Burrer. Alle Infos zu den Ausstellungen und begleitenden Veranstaltungen im Internet: gewerbeverein-nagold.de/kunst-auf-abwegen