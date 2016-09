Die Qual der Wahl haben die Nagolder nicht. Mit Amtsinhaber Jürgen Großmann tritt am 9. Oktober zur OB-Wahl nur ein Bewerber an. Bei der Kandidatenvorstellung gestern Abend nutzte Großmann das Podium, um sich und seine Stadtpolitik zu beleuchten. Angesichts der fulminanten Entwicklung Nagolds – wohlgemerkt, das ist nicht Großmanns alleiniges Verdienst – wurde dabei schnell klar, warum sich das Interesse potenzieller Gegenkandidaten in Grenzen hält. Sie hätten keine Chance gehabt. Streiten um des Streitens willen? So funktioniert sie eben nicht, die Nagolder Lokalpolitik. Das Geheimnis des Erfolgs liegt im Miteinander – meist über alle Parteigrenzen hinweg. Ein kräftezehrender OB-Wahlkampf ist da eher kontraproduktiv. Nagolds OB-Wahl ist so gesehen gelebter Polit-Pragmatismus. Langweilig? Vielleicht. Aber eben auch sehr effektiv.