Nagold Positive Einstellung zu Flüchtlingen

Um diese Frage zu klären, machten wir eine Umfrage in Nagold. Dabei kamen wir zu dem Ergebnis, dass die Flüchtlinge in Deutschland eigentlich anerkannt werden. Dafür spricht, dass viele Befragte meinten, dass es einen Grund dafür geben müsse, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen – es ihnen in ihrem Heimatland schlecht gehen müsse, sie verfolgt und ihre Familien größtenteils getötet würden. Man sollte ihnen helfen.

"Man hat eine gewisse Verantwortung"

"Man hat eine gewisse Verantwortung für die Flüchtlinge", hörten wir häufig. Viele Nagolder Bürger meinten, dass sie selbst ja auch glücklich wären, wenn sie flüchten müssten und dann Asyl in einem anderen Land bekommen würden. Es gäbe auch interessante und spannende Begegnungen mit den Flüchtlingen.