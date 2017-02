Nagold Poller-Kultur

Die Frage muss erlaubt sein: Warum geht das nicht auch in Nagold? Wo steht geschrieben, dass ein versenkbarer Poller grau und unscheinbar sein muss? Ein Blitzlicht oben drauf – was für ein nettes Accessoire. Überhaupt könnte man die öden Poller gleich zu Disco-Beat-Maschinen aufmotzen. Mit farbigen Licht-Strahlern, nächtlichen Lasershows und lautstark wummernden Bässen. Da freuen sich auch die Nostalgiker. Erinnern die Bässe doch an die sommerlichen Schaufahrten junger Menschen durch die Stadt. Solche Schaufahrten wird es künftig nämlich kaum mehr geben in der Marktstraße. Stattdessen ist Schautanzen angesagt. Mittendrin – dem Disco-Poller sei’s gedankt – Thomas Baitinger im weißen Glitzer-Outfit, wie er zu "Saturday Night Fever" die Hüften schwingt. Crazy, diese neue Nagolder Poller-Kultur.