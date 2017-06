Nagold Pause für das Service-Siegel

Nagold Vor 15 Jahren hatte es seine Premiere: das Nagolder Service-Siegel. Ganz normale Menschen vom Arbeitskreis C wollten im Rahmen des City-Commitment die Service-Qualität der Nagolder Geschäfte unter die Lupe nehmen. Ganz bestimmte Standards wollten sie dabei abklopfen, Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen und den Kunden ein wenig Orientierung geben.

Inzwischen heißt der Bürgerforums-Arbeitskreis nicht mehr C, sondern Wirtschaft und Tourismus, inzwischen sind neben dem Bürgerforum auch noch der Stadtseniorenrat und Studenten der LDT an Bord, und die Kriterien haben sich im Vergleich zu 2002 natürlich auch etwas verändert. Es gibt sogar getrennte Checklisten für Textilgeschäfte und Nicht-Textilgeschäfte.

In aller Regelmäßigkeit hat das Bürgerforum dieses Siegel in den vergangenen Jahren verliehen, doch in diesem Jahr wird es keines geben. Das ist beileibe nicht das Ende dieser Idee. Die Maßnahme hat einen ganz einfachen Grund: In diesem Jahr soll das City-Commitment, zu dem das Siegel gehört, kräftig überarbeitet und aktualisiert werden. Das bedeutet aber auch, dass sich so manche Kriterien für das Service-Siegel verschieben könnten. Deshalb haben das Bürgerforum und Citymanagerin Anna Bierig beschlossen, das Siegel für dieses Jahr auszusetzen und auf 2018 zu verschieben.