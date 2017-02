Nagold Partnerschaft wird groß gefeiert

Was es an diesem besonderen Fest-Tag ebenfalls geben wird: Parallel zum Mittsommer-Fest in der Innenstadt veranstaltet der City-Verein auch erstmals einen Mittsommer-Lauf. Der wird gegen 21 Uhr starten, wobei "sich das meiste im Stadtpark Kleb" abspielen werde, so Philipp Baudouin.

Die eigentlichen Jubiläums-Feierlichkeiten werden dann am Samstag, 24. Juni, fortgesetzt – mit einem offiziellen Festakt "gegen Mittag" auf dem Longwy-Platz, zu dem bereits jetzt natürlich auch die gesamte Bevölkerung eingeladen ist. Bei dieser Gelegenheit sollen die für einen solch großen Anlass üblichen offiziellen Gastgeschenke ausgetauscht werden. Aber vor allem wollen Longwys Bürgermeister Fournel und Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann in diesem Rahmen formell einen neuen, auf die Zukunft ausgerichteten Partnerschaftsvertrag in Form von offiziellen neuen Urkunden unterschreiben. Weshalb man sich Seitens der Organisatoren aus dem Nagolder Rathaus auch noch die Teilnahme von gewisser "Landesprominenz" an diesem Festakt erhofft. "Anfragen sind natürlich bereits raus, aber Zusagen liegen leider noch keine vor."

Der gesellschaftliche Höhepunkt des Jubiläums-Wochenendes folgt dann später an diesem Tag mit dem bunten "Partnerschafts-Abend" in der Nagolder Stadthalle. Ein echter Festball – quasi ein "Mittsommernachts-Traum" mit "tollem Essen, gepflegter Atmosphäre und einer richtig guten Unterhaltungs-Band." Der Kartenvorverkauf dafür soll, so Philipp Baudouin, Ende März, Anfang April beginnen, wenn das genaue Abendprogramm für diesen Veranstaltungsteil "festgezurrt" sein wird.

Kinderschutzbund lädt zum Kinderfest

Der Jubiläums-Sonntag dann soll mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnen, dem ein gemeinsames Mittagessen der Offiziellen aus Longwy und Nagold folgen soll. Dazwischen oder danach wird es eine öffentliche Demonstrations-Vorführung von Karate-Kämpfern aus Longwy und Nagold geben. Man plane, so Organisator Baudouin, eigentlich viele solcher sportlichen Aktivitäten ins Festprogramm einzubinden, wobei die Karate-Kämpfer aus beiden Städten quasi Modell sein sollen, die bereits jetzt "ihr" gemeinsames Jubiläums-Wochenende komplett durchgeplant haben – mit einem gemeinsamen Training am Freitag, einem (internen) Schaukampf am Samstag und eben der öffentlichen Vorführung am Sonntag. Ausklingen soll dann der Jubiläums-Festreigen wieder im Stadtpark Kleb, wo der Kinderschutzbund Nagold an diesem Sonntag mit einem großen Kinderfest seinerseits seinen 40. Geburtstag feiern wird.

Soweit der aktuell bereits stehende Fest-Rahmen für das Partnerschafts-Jubiläum. Daneben gebe es derzeit noch jede Menge weiterer Ideen, wie sich Vereine, Sportgruppen und Institutionen an diesen Jubiläums-Feierlichkeiten mit eigenen Aktionen beteiligen könnten und wollen. "Aber das ist alles noch nicht fix." Bleibt also noch reichlich Arbeit nicht nur für Philipp Baudouin: Noch in diesem Monat wird eine "Arbeits"-Delegation aus Longwy in Nagold erwartet, mit der diese weiteren Programmpunkte zum Jubiläum der Städtepartnerschaft besprochen und abgestimmt werden sollen.