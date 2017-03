Nagold Parkplatzalternativen am Stadtpark

Während der Baubeschluss bereits im Februar gefasst wurde, beauftragte der Technische Ausschuss nun das Planungsbüro IGF aus Süßen mit den erforderlichen Ingenieurleistungen. Wie Tiefbauamtsleiter Richard Kuon zudem erörterte, soll Anfang Juni mit der Sanierung begonnen werden. Dabei rechnet Kuon damit, dass der untere Bereich des Weihergässles nach etwa zwei Monaten wieder genutzt werden kann. Etwas länger wird es bis zur Wieder-Inbetriebnahme des oberen Geschosses dauern – Kuon rechnet hier mit Ende August.

Wolfgang Schäfer (CDU) regte in diesem Zusammenhang unterdessen eine Aktion an. Da sicher viele das Weihergässle als Parkfläche vermissen würden, könnte er sich vorstellen, als Ersatz den Parkplatz Stadtpark – ehemals Teufel-Parkplatz – zu attraktivieren. Sein konkreter Vorschlag: Da die Parkplatzlage in Nagold samstags angespannt ist, könnte auf dem im Regelfall eher dürftig frequentierten Parkplatz Stadtpark doch der Samstag kostenfrei angeboten werden.

Stadtoberhaupt Jürgen Großmann konnte dem Vorschlag einiges abgewinnen. So sei der Parkplatz Stadtpark samstags relativ schlecht ausgelastet. Der OB setzte sogar noch eins drauf und regte an – wenn man sich denn dazu entschließe – den kostenfreien Samstag auf dem Teufel-Parkplatz nicht nur während der Bauzeit, sondern für mindestens ein Jahr auszuprobieren, um fundiertes Datenmaterial zu bekommen. Das Thema soll nun verwaltungsintern geprüft werden.