Nagold Parkdeck: Aufwändige Sanierung steht an

"Würden wir die Sache ohne Sanierung weiterlaufen lassen, müssten wir so in fünf oder sechs Jahren das Parkhaus sperren", berichtet Rafael Baier vom städtischen Bauamt. Soweit wird es jedoch nicht kommen. Denn der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat in seiner jüngsten Sitzung den Baubeschluss für die Sanierung des Parkdecks gefasst.

Der Grund für die Sanierungsbedürftigkeit liegt in der Tatsache, dass die Fahrbahndecke schadhaft ist und Risse aufweist, durch die etwa Salz eindringen kann. Zusammen mit anderen Faktoren hat das negative Auswirkungen auf die Statik des Parkdecks.

Stadt muss für Sanierung 80.000 Euro aufbringen