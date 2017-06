Nagold Papa Schwan wird wohl einsam bleiben

Etwas Gutes hat der Rückgang der Schwanenpopulation an der Nagold – zumindest für die Zwergtaucher. Für sie sei es besser, wenn sie nicht von Schwänen bedrängt werden, sagt der Kreisvertreter. "Leider waren die Bruten der Zwergtaucher in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr erfolgreich, so dass ich hoffe, dass sie jetzt wieder zur Brut schreiten können." Wenn alles klappt, könne man schon ab Mitte August die ersten Jungvögel beobachten. Auch die Bleßhuhnküken seien inzwischen putzmunter und auch einige Paare Teichhühner brüten an Waldach und Nagold, freut sich der Experte. "Bei Wildberg konnte ich vor einigen Tagen sogar ein Paar Nilgänse beobachten, deren Verhalten auf eine erfolgreiche Brut schließen lässt", erzählt er.

Wenn also die Geschichte der Nagolder Schwäne nicht mit einem "Happy End" ausgehen sollte, so ist vielleicht wenigstens der reiche Küken-Segen bei den anderen Wasservögeln ein Trost für die zahlreichen Schwanenfreunde in der Umgebung.