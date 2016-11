Nagold Origineller und preiswerter Ehrungstag in der Brauerei

Zu der seit 15 Jahren, auf Initiative von Vorsitzendem Hans-Joachim Fuchtel, stattfindenden zentralen Ehrungsveranstaltung des Blasmusik- Kreisverbandes Calw waren 136 Musiker und Dirigenten mit ihren Familien in die Brauerei Hochdorfer eingeladen, um für ihre langjährige aktive Tätigkeit die Ehrennadeln und Fördermedaillen entgegenzunehmen und einen unterhaltsamen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, musikalischen und tänzerischen Darbietungen sowie einem gemeinsamen Abendessen zu erleben.

In seiner Eröffnungsrede erwähnte der Vorsitzende Hans-Joachim Fuchtel, dass der Ehrungstag üblicherweise in einem anderen Rahmen stattfindet. Alle Jubilare hatten bereits in diesem Jahr ihre Ehrung erhalten und waren jetzt ergänzend zu einem ungezwungenen Nachmittag zwischen den Gär- und Lagertanks der Brauerei Hochdorfer eingeladen, um die Ehrennadeln und Medaillen in Empfang zu nehmen. Kreisgeschäftsführer Uwe Göbel und Organisator des Ehrungstages bestätigte, dass etwa 120 Gäste, also zu Ehrende und ihre Familien, die Einladung zum Ehrungstag angenommen hatten.

Rückblick auf Erfolge im laufenden Jahr