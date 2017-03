Nach seinem beeindruckenden Konzert im Jahr 2013 kommt Organist Nathan Laube am Sonntag, 12. März, wieder nach Nagold. Nach seinem Master-Studium an der Stuttgarter Musikhochschule, wo er seinen Abschluss mit summa cum laude machte, wurde er als jüngster Professor an die renommierte Eastman School of Music in Rochester/New York berufen. Außerdem gewann er 2016 als zweiter Organist überhaupt einen Grammy für eine Aufnahme des "Grand Concerto" von Stephen Paulus mit der Nashvill Symphony unter Leitung von Giancarlo Guerrero. Am 12. März sind es die großen Bearbeitungen der Luther-Lieder "Wir glauben all an einen Gott" und "Dies sind die heilgen zehn Gebot" aus dem III. Teil der Klavierübung von Johann Sebastian Bach, die Laube präsentieren wird. Daneben erklingt von Rachmaninoff das "Prélude in g", Roger-Ducasse’s "Pastorale" sowie die Chromatische Fantasie von Bach und Reger. Zum krönenden Abschluss spielt Nathan Laube die "Suite op.5" von Duruflé. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.