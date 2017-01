Nagold Optimistisch in das Jahr 2017

In der frisch Stern-gekrönten Alten Post kamen Nagolds Stadträte, die kommunalen Amtsleiter und natürlich Nagolds OB zusammen. Gesellig ging es bei dem Neujahrsessen mit den Partnerinnen und Partnern der treibenden kommunalpolitischen Kräfte dieser Stadt zu – und sicherlich auch früher oder später am Abend an den bunt gemischten Tischen etwas schaffig.

Dezembersitzung dauerte 4,3 Stunden

Zuzutrauen wäre es Nagolds Stadträten auf jeden Fall, dass sie auch dieses Treffen dazu nutzten, um die Kommunalpolitik dieser Stadt voranzutreiben. Und fleißig genug sind die Räte ja auch. Das belegte Nagolds OB Jürgen Großmann mit nackten Zahlen: 523 Tagesordnungspunkte beackerten die Gremien des Gemeinderats im vergangenen Jahr. Jede Sitzung dauerte im Schnitt 2,4 Stunden. Die längste Gemeinderatssitzung war die Dezembersitzung mit 4,3 Stunden. Der Technische Ausschuss traf sich 22-mal und tagte 60,4 Stunden, der Verwaltungsausschuss brauchte 55,4 Stunden für seine 21 Sitzungen und der Kultur-, Umwelt- und Sozialausschuss kam 20-mal zusammen (53,4 Stunden).